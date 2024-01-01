13 сен 2024



Фильм о KISS снимет другой режиссер



По сообщению Deadline, Joseph McGinty Nichol, более известный как McG, близок к тому, чтобы сесть в кресло режиссера фильма "Shout It Out Loud", продюсером которого выступают STX Entertainment. Lionsgate обсуждают свое участие в со-финансировании и дистрибуции. Поиск актеров в ближайшем будущем, а старт съемок намечен на второй квартал 2025 года.







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