Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 46
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 20
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 19
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 18
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 46
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



13 сен 2024 : 		 Фильм о KISS снимет другой режиссер

9 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»

8 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KISS 1993 года

16 авг 2024 : 		 TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS

10 июл 2024 : 		 KISS набрали миллиард

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

9 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»

19 май 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»

2 май 2024 : 		 YUNGBLUD записал кавер-версию KISS

17 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»

8 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах

5 апр 2024 : 		 POPHOUSE купили KISS

10 мар 2024 : 		 GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»

9 мар 2024 : 		 Бокс-сет KISS выйдет весной

8 фев 2024 : 		 BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!»

2 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю участников KISS»

1 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS о первом выступлении KISS

27 янв 2024 : 		 EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»

21 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»

10 янв 2024 : 		 TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»

8 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем выступлении KISS: «Многие фанаты были разочарованы»

25 дек 2023 : 		 Аватары KISS выступят в 2027 году

18 дек 2023 : 		 GENE SIMMONS: «В аватары KISS вложат 200 миллионов долларов»

16 дек 2023 : 		 Новые фигурки KISS

14 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Аватары KISS — это какая-то хрень!»
Показать далее
| - |

|||| 13 сен 2024

Фильм о KISS снимет другой режиссер



zoom
По сообщению Deadline, Joseph McGinty Nichol, более известный как McG, близок к тому, чтобы сесть в кресло режиссера фильма "Shout It Out Loud", продюсером которого выступают STX Entertainment. Lionsgate обсуждают свое участие в со-финансировании и дистрибуции. Поиск актеров в ближайшем будущем, а старт съемок намечен на второй квартал 2025 года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом