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PAUL STANLEY о KISS-аватарах



PAUL STANLEY недавно стал гостем подкаста Steve-O's Wild Ride!, и в рамках беседы затронул тему будущих концертов KISS-аватаров:



«То, что мы будем делать с этими потрясающими аватарами, перенесёт нас в другое пространство, на другой уровень. Те изображения, которые были показаны в конце финального концерта KISS в Garden... Я испытывал смешанные чувства, показывая их, потому что они были сделаны слишком быстро и выглядели совсем не так, как сейчас. Аватары будут идентичными, то есть они похожи на нас. И я думаю, что идея была в том, чтобы показать людям, что мы собираемся двигаться дальше и продолжать, но всё будет выглядеть совсем не так. Мы вместе с Джорджем Лукасом и Pophouse, этой удивительной компанией из Швеции, создаём иммерсивный опыт, в результате которого вы попадёте в атмосферу, где будет пекло, огонь, ветер и летающие вокруг предметы.



Эта идея создать реконструкцию концерта, чтобы вы посмотрели и сказали: "Вот это да, это выглядит как усилитель", это не про нас. Я бы сказал, что это Cirque Du Soleil в сочетании со "Звёздными войнами" и концертом KISS. Так что это будет потрясающе».







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