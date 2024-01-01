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Kiss

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PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS



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PAUL STANLEY в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" ответил на вопрос, привык ли он к мысли, что больше нет нужды ездить в турне:

«Невозможно в такой ситуации не почувствовать себя если не потерянным, то в какой-то мере дезориентированным.

Настало время для KISS прекратить гастроли, и умом я это понимаю, но это не значит, что в эмоциональном плане это не играет роли. Так что да, быть дома, как я сейчас, — это нормально. А вот что ненормально, так это то, что я не собираюсь возвращаться к гастролям.

KISS остаются. Мы вовлечены в то, что происходит сейчас, в будущее и в это феноменальное, умопомрачительное шоу аватаров KISS. Но я смотрю видео 10-месячной, 11-месячной давности, и кажется, что это было целую жизнь назад, потому что я уже смирился с тем, что больше не буду этим заниматься... "Star Child" [сценический персонаж Пола] — это навсегда, но мой выход на сцену уже в прошлом».

Он также рассказал о перспективе больше никогда не выступать перед публикой, тем более что старение влияет на певческий голос, включая изменения высоты тона, громкости и чистоты:

«Я бы солгал, если бы сказал, что я тот певец, каким был 20 лет назад, 30 лет назад. А 50 лет назад? Конечно, нет. Ни один боец-победитель со временем не остаётся тем бойцом, которым он был когда-то, ни один баскетболист.

Я думаю, что мы все заслужили право и всегда имели право решать, что именно нам делать и насколько долго. Зрители имеют право не приходить. Но всё остальное зависит от самого человека.

Всегда интересно, когда я слышу, как кто-то говорит: "Я бы хотел, чтобы такой-то ушёл из спорта или из индустрии развлечений, потому что я хочу запомнить его таким, каким он был". Что ж, если вы хотите — перестаньте смотреть. Но навязывать такую волю другому человеку — это нелепо.

Я дружу с певцами, которые, конечно же, тоже испытали нечто подобное, когда ты осознаешь, кем ты ещё являешься и кем уже нет, а затем либо находишь способ справиться с этим, либо в какой-то момент думаешь, что пришло время уйти на покой».




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