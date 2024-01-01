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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
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*Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвыча... 11
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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 52
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Kiss

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16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

9 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»

19 май 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»

2 май 2024 : 		 YUNGBLUD записал кавер-версию KISS

17 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»

8 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах

5 апр 2024 : 		 POPHOUSE купили KISS

10 мар 2024 : 		 GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»

9 мар 2024 : 		 Бокс-сет KISS выйдет весной

8 фев 2024 : 		 BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!»

2 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю участников KISS»

1 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS о первом выступлении KISS

27 янв 2024 : 		 EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»

21 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»

10 янв 2024 : 		 TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»

8 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем выступлении KISS: «Многие фанаты были разочарованы»

25 дек 2023 : 		 Аватары KISS выступят в 2027 году

18 дек 2023 : 		 GENE SIMMONS: «В аватары KISS вложат 200 миллионов долларов»

16 дек 2023 : 		 Новые фигурки KISS

14 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Аватары KISS — это какая-то хрень!»

12 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON об аватарах KISS: «Я считаю, им не следует этим заниматься»

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER не верит, что с KISS покончено

8 дек 2023 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS

6 дек 2023 : 		 STEVE VAI о конце KISS

5 дек 2023 : 		 Видео с последнего концерта KISS

4 дек 2023 : 		 Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»
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Новая фигурка KISS



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Wētā Workshop анонсировали выпуск новой фигурки KISS — The Demon Destroyer. Всего планируется сделать 760 штук, а детали доступны на wetanz.com.

KISS вЂ“ The Demon Destroyer Era Statue From WД“tДЃ Workshop Available For Preorder




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