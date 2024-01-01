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Kiss

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GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS



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GENE SIMMONS живое воплощение американской мечты: иммигрант, пришедший к славе и богатству, в его случае — как суперзвезда Kiss. Но когда он говорит о музыке, которую любит, он очень похож на англофила. В интервью для Classic Rock он сказал:

«Для меня Англия — это святая земля. The Beatles изменили жизнь на Земле! А потом появились Rolling Stones, The Who, Queen и так далее».

Он считает, что культурный обмен между США и Великобританией был неравноценным:

«Вы дали нам Led Zeppelin, а мы вам — долбаных Grateful Dead!»

Но есть и американская музыка, которой он дорожит. Удивительно, но Gene любит соул.

Gene рассказал о первой музыке, которую он запомнил, когда услышал:

«Это была чёрная музыка. Чак Берри, Литтл Ричард, Джеймс Браун, Рэй Чарльз — все великие. Когда я с мамой переехал в Америку, мне было восемь лет, и я не знал ни слова по-английски. Поэтому я не понимал слов в таких песнях, как "Good Golly Miss Molly": "She sure likes to ball" — вы понимаете, она любит чпокаться! Я не знал, что термин "рок-н-ролл" означает с*кс. Я был просто тронут этой музыкой, хотя и не умел танцевать».

Simmons назвал первую песню, которую он исполнил перед публикой:

«Когда мне было тринадцать, у меня был школьный приятель Сет Дограмаджиан, который играл на гитаре, и мы пели вместе, как братья Эверли. Мы называли себя "Missing Links". Наше первое выступление состоялось в средней школе Джозефа Пулитцера в Джексон-Хайтс, Квинс, и я думаю, что первой композицией была песня Beatles "There's A Place"».

Насчёт любимого автора песен Gene сказал следующее:

«Либо Леннон, либо Маккартни. Потому что на каждую "Eleanor Rigby", каждую "Yesterday" всегда найдётся "Across The Universe", которая прилипает так, как ни одна другая песня, которую я когда-либо слышал. Даже песня, которую Леннон не любил, "And Your Bird Can Sing", — ничто и никогда не звучало так ни до, ни после. У них много великих песен. Это невероятно. И не стоит забывать о Джордже Харрисоне. Считалось, что он менее талантлив, потому что не написал "All You Need Is Love" и все остальные хиты. Но потом он написал "While My Guitar Gently Weeps", "Something" и "Here Comes The Sun". Так что я подумал: "Этот парень тоже гений!"»

Simmons попытался выбрать любимого певца:

«У Роя Орбисона был лучший голос для рок-н-ролльных песен. Но если вы послушаете "Baby Workout" Джеки Уилсон, этот голос просто невероятен. А если говорить о харизме — не только певца, но и исполнителя, — то это Джеймс Браун. Я помню телепередачу шестидесятых годов, в которой участвовали Rolling Stones, Beach Boys и Джеймс Браун. Rolling Stones закрывали шоу, и пока Джеймс Браун выступал на сцене, крупным планом показали Mick Jagger, который смотрел на него и грыз ногти. Джеймс Браун отжигал как никто другой, кого я когда-либо видел. Удивительно, как он двигался, как он владел своим телом».

А кто же любимый гитарист у Gene'a?

«Есть Джефф Бек, есть Хендрикс, а есть Эдди Ван Хален, который заставил меня повернуть голову, как Линда Блэр в фильме "Экзорцист". Я подумал: "Что это за фигня?" Безусловно, людьми, изменившими игру на гитаре, были Хендрикс и Эдди Ван Хален. Но я думаю, что все они равнялись на Бека как на шефа. И всё же кто придумал больше всего риффов? Это Jimmy Page. Никто другой и близко не достиг его уровня».

Simmons ответил на вопрос о величайшем альбоме всех времён:

«Первая мысль — "Sgt. Pepper", но я мог бы выбрать и одну из классических пластинок Стиви Уандера, скажем, "Innervisions". Если говорить о таланте, то Стиви Уандер умеет делать всё: сочинять песни, аранжировать, петь, играть на клавишных, гитаре, бас-гитаре, барабанах. О, и я забыл упомянуть, что он слепой!»

Gene о лучшем альбоме, который записал он сам:

«Оглядываясь назад, могу сказать, что Kiss никогда не проводили достаточно времени в студии. "Destroyer" хорош, и ещё мне нравится "Revenge", но Kiss всегда были больше заинтересованы в живых выступлениях».

Насчёт худшего альбома Simmons заявил:

«"Music From "The Elder". Я беру всю вину на себя, потому что это была моя идея. Помню, я сказал продюсеру Бобу Эзрину, что пишу сценарий фильма, мы создадим концептуальный альбом на его основе, и он заявил: "Давай сделаем своего "Tommy"!" Я ответил: "Да. Если The Who смогли это сделать, почему мы не можем?" Прямой ответ — потому что мы не The Who! Есть фанаты, которым нравится эта запись. Это было неискренне, как по мне. Но на самом деле самая неискренняя запись, которую мы когда-либо создавали, — это "Carnival Of Souls", когда мы пытались следовать тренду, вместо того чтобы просто быть собой».

Песня, которую Gene считает подходящей для вечеринки:

«Если вы находитесь в месте, где много девушек, то это песня "Baby Got Back" группы Sir Mix-A-Lot».

А что насчёт песни о любви?

«Джефф Бек — "Nessun Dorma". Боже мой! Это так зажигательно, особенно в конце. Это грандиозно — и то, что мы собираемся сделать, тоже грандиозно!»

Песня, которая заставляет его плакать:

«Вообще говоря, самые эмоциональные песни, от которых у меня наворачиваются слёзы, исполняют чернокожие артисты. У Лютера Вандросса есть песня "Dance With My Father", в которой он вспоминает о своём детстве. А когда вы слышите, как Рэй Чарльз поёт "Georgia On My Mind", вы чувствуете тоску».

И, наконец, песня, которую он хотел бы услышать на своих похоронах:

«У меня была самая удивительная жизнь, поэтому я не хочу, чтобы люди грустили. Я хочу, чтобы они устроили вечеринку. Просто открывайте шампанское и веселитесь. Включите "Baby Workout" Джеки Уилсона, и все будут танцевать. Не оплакивайте смерть, а чествуйте жизнь!»



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