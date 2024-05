19 май 2024



BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»



В новом интервью для Chaoszine бывший гитарист KISS Bruce Kulick в очередной раз подтвердил, что его не просили выступить на финальном шоу группы и не приглашали на мероприятие, которое состоялось в декабре прошлого года в нью-йоркском Madison Square Garden:



«У меня было ощущение, что этого не произойдёт ещё довольно долго. Если бы приглашение и поступило, сделать в ту же неделю этого бы не получилось. И это не значит, что даже если бы я жил там, в Нью-Йорке, я бы не стал участвовать. Мы поддерживаем связь с барабанщиком KISS Eric'ом Singer'ом, и я сказал: "Ну ладно, увидимся, когда ты вернёшься". А он ответил: "Да, я должен быть дома тогда-то". Так что он ни о чём не намекал.



Они упустили огромную возможность. Я много говорил об этом в январе, когда я наконец сообщил, что больше не в GRAND FUNK RAILROAD, и вот моё мнение о том, что произошло на том последнем шоу KISS, потому что я молчал около месяца или около того. И это касается не только меня — [покойного барабанщика KISS] Эрика Карра, упоминания [оригинальных участников KISS] Ace'a [Frehley] и Peter'a [Criss'a], а также [покойного менеджера KISS] Билла Аукойна. Это ужасно. Они действительно упустили возможность сделать так, чтобы это выступление стало бы лучшим вечером для всех, ближе для всех, чем все предыдущие выступления. Некоторые говорят: "Я видел тебя на экране". Они делали это годами. Так что они не чувствовали, что это важно. Мне кажется, они упустили большую возможность.



Я знаю, что они уважают всех, кого я только что упомянул, но факт в том, что они не понимают, что это также чествование других участников помимо "Эта группа прошла разные этапы. Посмотрите на нас с многомиллионным шоу. А теперь мы покажем вам аватар". Я думаю, что они упустили возможность взглянуть в прошлое. Я аплодирую им за то, что они мыслят широко, масштабно и перспективно.Отлично. Я знал, что они не захотят сделать что-то из серии: "Давайте начнём телешоу, найдём лучших Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a". Я знал, что они не станут этого делать, потому что для них это было бы очень неловко, но для меня совершенно логично сделать их аватарами, что они и сделали. Я был удивлён, когда на следующий день я вдруг увидел несколько видео о том, как они завершили концерт. В том смысле, что они сказали: «Спокойной ночи. Мы бессмертны». А потом внезапно появилось много дыма, и ничего не было видно. А затем появился экран. Но что можно было услышать первым? Моя гитара играет "God Gave Rock 'N' Roll To You". Моё исполнение. Но "God Gave Rock 'N' Roll To You" была их выбором, это была правильная песня. Я уверен, что она была выбрана, вероятно, в сотрудничестве с людьми, которые помогают делать аватары. Они не стали использовать "Shout It Out Loud". Тем более это песня, которую они обычно не часто исполняют, но иногда исполняли. Так что вот так. Я участвую в этом. Все гитарные партии здесь, и я подумал: "Вот это да, это действительно странно".



Что я ещё могу сказать? Упущенная возможность. Я думаю, они представили будущее, возможно, уникальным и необычным, умным способом, потому что это явно будущее, но они словно проигнорировали прошлое. И это, я думаю, было упущенной возможностью. Вот и всё».







