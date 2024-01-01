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Сын вокалиста KISS хвалит KISS



Сын Paul'a Stanley Evan Stanley в недавнем интервью для X5 Podcast рассказал об опыте выступления на разогреве у KISS:



«Мы играли, а потом смотрели на них каждый вечер, и это заставляет повышать свой уровень игры и изучать то, что ты делаешь. Потому что невозможно стать другой группой — невозможно превзойти KISS — но можно стать лучшей версией себя и извлечь невероятные знания благодаря просмотру этого шоу. И это не только потрясающее шоу, но и самое стабильное шоу, которое я видел. Оно было таким каждый вечер. Разница между плохим и отличным вечером отсутствует — есть только отличные вечера. Это разные оттенки отличного шоу. И это удивительно — видеть группу на таком этапе карьеры, когда каждый вечер они выходили на сцену и выкладывались по полной. Это потрясающе.



Для меня это странно, потому что я вырос, по понятным причинам, в непосредственной близости от них. И я не особо слушал KISS, когда рос. Это была больше папина группа и папина работа. И когда мне было лет 17, я подумал: "Я должен попытаться сделать всё возможное, чтобы... Надо попытаться слушать так, как слушал бы фанат". И я купил KISS "Alive", потому что это было что-то вроде начала — все только об этом и говорили. И я никогда не смогу слушать их музыку как настоящий фанат, но я сделал всё возможное, чтобы как бы отключиться, и в итоге пришёл к выводу: "Во дела, это на самом деле здорово". А потом я начал слушать некоторые из ранних записей и прокладывать свой путь через дискографию.



Если отбросить все театральные штучки, которые просто потрясающие, то это отличные песни. Если вы закроете глаза и пойдёте на концерт KISS, то поймёте, что они — настоящие профессионалы, играющие отличные песни. И я думаю, что много раз люди пытались сказать: "Это всё шоу. Это не настоящая группа". Ну так попытайтесь сделать то же самое. Удачи. Да ни фига не выйдет. У них невероятные, нестареющие песни, они крутые, замечательные исполнители, и всё это очень круто выглядит! И они взрывают миллион фунтов дерьма на каждом шоу. Как это можно превзойти? Тут есть всё!».





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