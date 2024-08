сегодня



TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»



TOMMY LEE в подкасте This Past Weekend With Theo Von ответил на вопрос, насколько правдива история в "The Dirt" о том, что OZZY OSBOURNE пил свою мочу и занюхивал муравьями:



«Абсолютная правда. Я знаю, что люди постоянно спрашивают об этом. Они говорят: "Чувак, правда?" Я такой: "Самая что ни на есть, чёрт возьми, правда. Такую чушь невозможно выдумать".



Он был под кайфом. Мы все были под кайфом. Мы ехали в ночном автобусе, и Оззи ехал с нами. Так что мы всю дорогу нюхали дорожки. Никто не спал, все только пили. И вот мы приехали в отель, и никто не захотел идти в свой номер. Все хотели продолжать веселиться. И мы говорим: "Пойдёмте к долбаному бассейну". И мы пошли к бассейну.



В то время все были увлечены попытками превзойти рок-звёзд, превзойти кого-то, например, отрываясь на вечеринках больше соперника, или сделать что-то отвратительное, что соперник ещё не сделал. И вот Ozzy угашен. Он увидел, что к мороженому, которое ребёнок оставил на земле, тянется дорожка из муравьёв. Ozzy посмотрел вниз и, чёрт возьми, просто вдохнул через нос муравьиную дорожку, ведущую к мороженому. А Nikki такой: "Ладно. Ну и чёрт с ним". И Nikki вытаскивает свои причиндалы у бассейна. Это был, кажется, отель Four Seasons в Далласе. И там были люди, дети... Nikki говорит: "К черту всё. Смотри сюда". Nikki начинает лить на землю и собирается вылизать это место, чтобы превзойти Ozzy. И прежде чем Nikki успел это сделать, Ozzy, чёрт возьми, опередил его. И мы такие: "Ну ладно, Ozzy. Ты победил. Ты победил, чувак"».



По словам Tommy, произошедшее после инцидента в бассейне было ещё более отвратительным:



«В фильме не показывают, как тур-менеджер Ozzy говорит: "Чувак, Ozzy упоролся в бассейне. Ты за него отвечаешь. Вот ключ от его номера в отеле. Чёрт. С меня хватит. Я не могу с этим больше иметь дело". Я такой: "Я присмотрю за ним. Круто, я отведу его в номер". В общем, после того как нас выгнали из бассейна за всю эту фигню, в фильме об этом не сказано. Я сказал: "Давай, Ozz. Нас выгоняют. Я отведу тебя в твою комнату". Он говорит: "Хорошо". Мы зашли в лифт. Поднимаемся, а в этом долбаном лифте люди. Он стягивает штаны и начинает тужиться. Он стал гадить прямо в лифте. Я такой: "Ozzy, чувак. Нет! Чёрт! Чувак, нет". Мы приезжаем на этаж, и я пытаюсь затащить его в его чёртову комнату, закрыть дверь и заставить его лечь спать. Я беру ключ от его комнаты, открываю её и толкаю дверь. Я говорю: "Ладно, приятель. Увидимся позже". А он: "Иди сюда". Я такой: "Я лучше пойду". А он: "Нет, иди сюда". Я захожу, а он решил закончить. Он начинает гадить посреди комнаты. Он нагибается, берёт в руку своё г***o и начинает разрисовывать им стены. Я говорю: "Мне пора, чувак". И я свалил. Я не знаю, что случилось после этого. Но в фильме эту часть не показали».







