сегодня



Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео



Бывший участник групп OZZY OSBOURNE и DAVID LEE ROTH Joe Holmes представил видео на сольную композицию "The Deadfall", в записи которой принимали участие Robert Trujillo (METALLICA) и Mike Bordin (FAITH NO MORE).







+0 -0



просмотров: 225