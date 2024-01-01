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Ozzy Osbourne

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MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»



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MAYNARD JAMES KEENAN в недавнем интервью спросили, какие у него чувства по поводу будущего исполнения композиции OZZY OSBOURNE:

«Это пугает — чрезвычайно сильно пугает. Да, потому что это для него, а его песня вне моего диапазона. Так что мне будет трудно попасть в ноты, но меня позвали, и я откликнулся».

Что касается того, репетировал ли он и другие музыканты, он ответил:

«[Мы] репетируем через пару дней — завтра».




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