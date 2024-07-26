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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Ozzy Osbourne

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26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

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27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

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21 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON

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11 фев 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»

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GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE



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GUS G. в рамках визита на Rock FM Румыния рассказал о том времени, когда работал с OZZY OSBOURNE:

«Это был большой шаг вперёд и серьёзный вызов — перейти с одного уровня на другой как исполнитель, как гитарист. У меня были свои группы, и я всегда чувствовал себя в безопасности, но стать гитаристом у Оззи для меня было серьёзным испытанием, даже пугающим. Так что мне пришлось активизироваться. Мне пришлось препарировать свой собственный стиль игры, понять, в чём он заключается, и попытаться его улучшить. Это сделало меня профессиональнее как исполнителя. Я превзошел всё, что связано с тем, что я не только музыкант, но артист и исполнитель. Так что эта роль определённо помогло мне больше раскрыться на сцене, потому что все эти вещи, на мой взгляд, существуют только на сцене, а не вне неё. Это заставило меня усердно работать над собой и развивать свои навыки. Это была отличная возможность».




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26 июл 2024
s
smolet18-02-44
Не знаю как другим, но альбом Оззи 2010 очень понравился, не хуже классических работ, только современнее. Гитара Гуса нормально так звучит, насколько он внёс вклад как композитор или только исполнитель мне не известно, но музыка не скучная.
26 июл 2024
Corpsegrinder04
smolet18-02-44, "насколько он внёс вклад как композитор или только исполнитель мне не известно"
Как точка G точно внёс.
26 июл 2024
Red One
Заглавная вещь альбома Scream старательно отпродюсирована под кой-какой хит, остальное - унылые филеры.
Шэрон сделала ставку на очередное омоложение состава/открытие таланта, но нового Рэнди Роадса или Закка из Гуса не вышло. И менеджмент Оззи быстро дал заднюю.

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