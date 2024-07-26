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GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE



GUS G. в рамках визита на Rock FM Румыния рассказал о том времени, когда работал с OZZY OSBOURNE:



«Это был большой шаг вперёд и серьёзный вызов — перейти с одного уровня на другой как исполнитель, как гитарист. У меня были свои группы, и я всегда чувствовал себя в безопасности, но стать гитаристом у Оззи для меня было серьёзным испытанием, даже пугающим. Так что мне пришлось активизироваться. Мне пришлось препарировать свой собственный стиль игры, понять, в чём он заключается, и попытаться его улучшить. Это сделало меня профессиональнее как исполнителя. Я превзошел всё, что связано с тем, что я не только музыкант, но артист и исполнитель. Так что эта роль определённо помогло мне больше раскрыться на сцене, потому что все эти вещи, на мой взгляд, существуют только на сцене, а не вне неё. Это заставило меня усердно работать над собой и развивать свои навыки. Это была отличная возможность».







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