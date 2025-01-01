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*Видео с текстом от DESTINITY 327
*Умер Джон Сайкс 124
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 39
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Ozzy Osbourne

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23 янв 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

14 янв 2025 : 		 Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу

7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE

24 окт 2024 : 		 Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE

23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»
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Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню



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Бывший участник групп OZZY OSBOURNE и DAVID LEE ROTH Joe Holmes представил видео на сольную композицию "The Deadfall", в записи которой принимали участие Robert Trujillo (METALLICA) и Mike Bordin (FAITH NO MORE).




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