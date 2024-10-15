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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Ozzy Osbourne

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OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру



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OZZY и SHARON OSBOURNE наконец-то смогли продать свою квартиру в Лос-Анджелесе, реализовав ее по сниженной цене 4,35 миллиона после третьего выставления на продажу, сообщает beaumontenterprise.com.

Они выставляли свою квартиру с двумя спальнями и 2,5 ванными комнатами в самом востребованном здании Sierra Towers не менее трех раз, начиная с мая 2023 года за 4 795 000 долларов.

В июне того же года она была вновь выставлена на продажу по той же цене, а через несколько дней была снята с продажи. Наконец, в августе они снова выставили его на продажу, на этот раз по сниженной цене в 4 495 000 долларов, что, похоже, обеспечило им покупателя. Однако они приняли предложение, которое было на 145 000 долларов меньше запрашиваемой цены.



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15 окт 2024
gravitgroove
... и купили двушку в Северном Чертаново.

Вообще, это здание (Sierra Towers) уродует весь вид на холмы и наоборот, с холмов на город.
15 окт 2024
R
Rutger
Ковер с пятнами - эксклюзив, дружеский подарок Никки Сиккса. Никки нассал на асфальт, дизайнер снял мерки с пятен и раскрасил ковер. Как напоминание о веселых деньках, и чтобы Оззику всегда было что лизнуть

просмотров: 436

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