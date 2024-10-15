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OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру



OZZY и SHARON OSBOURNE наконец-то смогли продать свою квартиру в Лос-Анджелесе, реализовав ее по сниженной цене 4,35 миллиона после третьего выставления на продажу, сообщает beaumontenterprise.com.



Они выставляли свою квартиру с двумя спальнями и 2,5 ванными комнатами в самом востребованном здании Sierra Towers не менее трех раз, начиная с мая 2023 года за 4 795 000 долларов.



В июне того же года она была вновь выставлена на продажу по той же цене, а через несколько дней была снята с продажи. Наконец, в августе они снова выставили его на продажу, на этот раз по сниженной цене в 4 495 000 долларов, что, похоже, обеспечило им покупателя. Однако они приняли предложение, которое было на 145 000 долларов меньше запрашиваемой цены.





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