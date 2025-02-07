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OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь



В интервью The Sun Sharon Osbourne рассказала о состоянии здоровья мужа:



«Он очень рад возвращению и полон эмоций по этому поводу. Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание. Ее нельзя стабилизировать. Она затрагивает разные части тела, в том числе и ноги. Но его голос так хорош, как никогда раньше».



В интервью SiriusXM в начале недели Ozzy сказал:



«Я добрался до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал во время праздников? Несмотря на все мои стенания, я все еще жив. Я могу ныть, что не могу ходить, но я смотрю на мир и вижу людей, которые не сделали и половины того, что сделал я, и не дожили до этого дня».







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