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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь



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В интервью The Sun Sharon Osbourne рассказала о состоянии здоровья мужа:

«Он очень рад возвращению и полон эмоций по этому поводу. Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание. Ее нельзя стабилизировать. Она затрагивает разные части тела, в том числе и ноги. Но его голос так хорош, как никогда раньше».

В интервью SiriusXM в начале недели Ozzy сказал:

«Я добрался до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал во время праздников? Несмотря на все мои стенания, я все еще жив. Я могу ныть, что не могу ходить, но я смотрю на мир и вижу людей, которые не сделали и половины того, что сделал я, и не дожили до этого дня».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 фев 2025
R
RoniN
Судя по всему, шоу будет очень крутое
Like!1
7 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Ты можешь посикать, не покакав, но не можешь покакать, не посикав
Like!1
7 фев 2025
R
Rutger
Список тех, кто поет так хорошо, как никогда раньше, пополняется. Диркшнайдер, Байфорд, теперь Оззи.
  Dislike!1
7 фев 2025
B
BasterBaster
Как индустрия оказалась тут, на этом этапе, когда выступление полуживых дедов в кресле это норма, а нового в музле за последние 20 лет - ноль, просто выжженое поле. с 90 по 00 трындец сколько всего нового появилось. С 05 по 25 - нихера, только на дедах зарабатывают

просмотров: 859

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