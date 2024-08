сегодня



OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР



OZZY OSBOURNE готовится к введению в Зал славы рок-н-ролла во второй раз — на этот раз в качестве сольного исполнителя. Он пытался добиться исключения BLACK SABBATH из списка номинантов 1999 года, называя это «бессмысленным». Но он с радостью принял приглашение на церемонию включения в Зал вместе с группой в 2006 году и сообщил Billboard по электронной почте, что стать одним из многочисленных лауреатов Зала славы очень приятно, и что для него это большая честь.



В прошлом году его жена и менеджер Sharon обвинила Зал славы в том, что OZZY не включили в список как сольного исполнителя, хотя он имеет на это право с 2006 года. Osbourne начал свою карьеру после того, как в 1979 году покинул Black Sabbath и записал восемь мультиплатиновых альбомов подряд, начиная с "Blizzard of Ozz" в 1980 году. В его активе такие культовые песни, как "Crazy Train", "Flying High Again", "Bark at the Moon", "Shot in the Dark" и "No More Tears".



В интервью для Billboard Ozzy сказал:



«До сих пор трудно поверить, что я буду дважды введён в Зал славы рок-н-ролла. Я с нетерпением жду церемонии введения в Зал славы в Кливленде в октябре этого года.



Но самое главное, я очень рад, что у меня была такая невероятная карьера и потрясающие фанаты, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет.

Я бы не сказал, что был уверен в успехе сольной карьеры. Включение в Зал в 2021 году Рэнди Роудса [его партнёра по сочинению песен] заставило меня почувствовать, что мы на что-то способны. В каждом новом музыкальном начинании всегда есть место для определённой доли удивления, когда видишь, как фанаты принимают его, потому что никто не хочет выпустить пластинку, которая провалится. Я чувствую себя так, будто меня пригласили на вечеринку в 1980 году, и это не прекращается до сих пор. Неплохо для парня, которого уволили из его последней группы». http://www.ozzy.com





