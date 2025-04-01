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TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE



TOM MORELLO в недавнем интервью поговорил о будущем концерте "Back To The Beginning":



«Сегодня у нас была большая встреча по этому поводу. Как-то Ozzy и Sharon попросили меня устроить это событие — однажды они удивили меня и сказали: "Будет еще одно шоу BLACK SABBATH, всех четырех оригинальных участников, последнее в истории шоу Ozzy Osbourne. Мы хотим устроить большой день празднования, и не хочешь ли ты стать его творческим директором? И я такой: "Ну, это же безумие. Но да, с удовольствием".



Хэви-металл — это именно тот жанр, который заставил меня полюбить музыку, а BLACK SABBATH изобрели тяжелый металл. А Ozzy Osbourne, открыв миру гитариста Рэнди Роадса, благодаря Рэнди Роадсу создал музыку, которая вдохновила меня играть на гитаре по восемь часов в день. Так что я в большом долгу перед Ozzy и BLACK SABBATH. И для меня большая честь быть частью этого.



То, к чему мы пришли сейчас... Прежде всего, когда мы только сели за стол, у нас была очень, очень простая цель — сделать этот день величайшим в истории хэви-металла. И в связи с этим вы наверняка видели список исполнителей. И позвольте мне сказать вам, что в этот день вас ждут еще и сюрпризы от нескольких суперзвезд. Так что идея состоит в том, чтобы подчеркнуть важность этой группы таким образом, чтобы весь мир навсегда сохранил о ней память».







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