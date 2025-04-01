Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов верну... 16
*SLAUGHTER TO PREVAIL на новом альбоме BABYMETAL 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE

5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году

14 фев 2025 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

12 фев 2025 : 		 На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях

11 фев 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»

9 фев 2025 : 		 BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE

7 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь

6 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами

23 янв 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

14 янв 2025 : 		 Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу

7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE

24 окт 2024 : 		 Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE

23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE



zoom
TOM MORELLO в недавнем интервью поговорил о будущем концерте "Back To The Beginning":

«Сегодня у нас была большая встреча по этому поводу. Как-то Ozzy и Sharon попросили меня устроить это событие — однажды они удивили меня и сказали: "Будет еще одно шоу BLACK SABBATH, всех четырех оригинальных участников, последнее в истории шоу Ozzy Osbourne. Мы хотим устроить большой день празднования, и не хочешь ли ты стать его творческим директором? И я такой: "Ну, это же безумие. Но да, с удовольствием".

Хэви-металл — это именно тот жанр, который заставил меня полюбить музыку, а BLACK SABBATH изобрели тяжелый металл. А Ozzy Osbourne, открыв миру гитариста Рэнди Роадса, благодаря Рэнди Роадсу создал музыку, которая вдохновила меня играть на гитаре по восемь часов в день. Так что я в большом долгу перед Ozzy и BLACK SABBATH. И для меня большая честь быть частью этого.

То, к чему мы пришли сейчас... Прежде всего, когда мы только сели за стол, у нас была очень, очень простая цель — сделать этот день величайшим в истории хэви-металла. И в связи с этим вы наверняка видели список исполнителей. И позвольте мне сказать вам, что в этот день вас ждут еще и сюрпризы от нескольких суперзвезд. Так что идея состоит в том, чтобы подчеркнуть важность этой группы таким образом, чтобы весь мир навсегда сохранил о ней память».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 апр 2025
g
gravitgroove
Оззи пройдет по воде?
1 апр 2025
D
Dem0niac
gravitgroove, оззи пойдёт по пизде
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
Dem0niac, значит, и Шерон там будет?)

просмотров: 544

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом