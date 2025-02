сегодня



Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году



Новый документальный фильм "No Escape From Now" расскажет о «разрушительных испытаниях», с которыми легендарный вокалист BLACK SABBATH «столкнулся после своего рокового падения в 2019 году», — говорится в пресс-релизе.



«Это Ozzy Osbourne, какого вы ещё не видели: честный, искренний и глубоко личный портрет одной из величайших рок-звёзд всех времён, рассказывающий о том, как шесть лет назад мир певца содрогнулся, заставив его задуматься о том, кто он есть на самом деле, столкнуться с ощущением бренности и спросить, сможет ли он когда-нибудь выступить на сцене в последний раз. В фильме рассказывается о проблемах со здоровьем и влиянии диагноза болезни Паркинсона на жизнь Ozzy, а также доказывается, что его озорное чувство юмора остаётся неизменным, несмотря ни на что».



Режиссёр фильма, лауреат премии BAFTA Tania Alexander («Gogglebox»), начала съёмки в 2022 году во время работы над 13-м альбомом «Patient Number 9» и будет продолжать их вплоть до последнего выступления вокалиста с BLACK SABBATH в родном городе Бирмингеме, Англия 5 июля.



Ozzy сказал:



«За последние шесть лет я пережил одни самых худших моментов в жизни. Бывали периоды, когда я думал, что моё время истекло. Но музыка и два альбома спасли меня. Без музыки я бы сошёл с ума.



Мои поклонники поддерживали меня на протяжении стольких лет, и я очень хочу поблагодарить их и попрощаться с ними как следует. Именно в этом и заключается смысл шоу в Villa Park».



Жена и менеджер Ozzy Sharon Osbourne добавила:



«Этот фильм — честный рассказ о том, что произошло с Ozzy за последние несколько лет. Он показывает, как тяжело ему было, и какое мужество он проявил, справляясь с рядом серьёзных проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Речь идёт о реальности его жизни в настоящее время. Мы работали с командой, которой доверяем, и предоставили им свободу рассказать эту историю открыто. Мы надеемся, что эта история вдохновит людей, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и Ozzy».



Bruce Gillmer, директор по музыке, музыкальным талантам, программам и событиям Paramount, а также главный директор по музыкальному контенту для Paramount+, сказал:



«Учитывая наше богатое прошлое с Ozzy, Sharon и всей семьёй, мы были полны решимости реализовать этот проект и с нетерпением ждём возможности поделиться им с легионами его поклонников и глобальной аудиторией на Paramount+ в конце этого года».







