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SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»



SHARON OSBOURNE на вопрос о том, что должно было произойти, чтобы воссоединение BLACK SABBATH стало возможным, сказала Birmingham Live:



«Я оставила это на усмотрение Оззи. Он в постоянном контакте с Tony и Geezer'ом. И с Bill'ом тоже. Они постоянно общаются.



Ozzy сказал: "Я собираюсь дать свой прощальный концерт, и я хочу, чтобы вы выступили вместе со мной". Он не мог сделать это в одиночку. И они все согласились. Когда они узнали, что это благотворительный концерт, всё стало просто».



Она упомянула о звёздном составе групп, которые выступят на концерте:



«Я думаю, это лучший металл-концерт в истории. Это легко, когда у тебя есть такие хорошие друзья и подруги, которые тебя поддерживают. Мы знаем этих ребят много лет, и многие из них переняли факел у BLACK SABBATH. Это передаётся по наследству. Когда они тебе нужны, они приходят.



Для Ozzy это прощание с его фанатами. Другие ребята из BLACK SABBATH продолжат заниматься своими проектами, но для Ozzy это определённо прощание.



Наши друзья хотят прийти, и они знают, что это благотворительная акция, так что это замечательно. Это беспроигрышный вариант для всех... Но особенно для фанатов».



По поводу проблем со здоровьем и о том, как они могут повлиять на его способность выступить в июле, Sharon сказала:



«Ozzy потребуется много физической энергии. Много чего требуется человеку с болезнью Паркинсона. Но мы очень гордимся тем, чего Ozzy добился, и тем, что он преодолел. Я горжусь им, и я счастлива за него.



Он очень ошеломлён реакцией своих друзей. Он сказал: "Вот это да, они сделают это для меня?"



Когда с тобой рядом твои приятели и друзья, нет ничего лучше. Ну, не считая фанатов, конечно. Они на первом месте».







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