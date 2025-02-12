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На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях



Billboard сообщает, что в отношении Ozzy Osbourne подан иск о защите авторских прав из-за сообщений в социальных сетях, содержащих нелицензионные фотографии знаменитой рок-звезды: Ozzy Osbourne.



В иске, поданном в понедельник в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что фронтмен Black Sabbath незаконно разместил несколько своих снимков, сделанных известным рок-фотографом Нилом Злозауэром.



Адвокаты фотографа утверждают, что Оззи разместил эти снимки в своих популярных аккаунтах на Facebook, Instagram и X (бывший Twitter), не спросив разрешения и не заплатив Злозоуэру лицензионные отчисления.



«Аккаунты являются ключевыми компонентами популярного и прибыльного коммерческого предприятия ответчика», — говорится в иске. «У ответчика более 12 миллионов подписчиков на [Facebook], более 6 миллионов подписчиков на [Instagram] и более 5 миллионов подписчиков на [X] — все они монетизируются и приносят ответчику значительную финансовую выгоду».



Злозауэр говорит, что его команда связалась с Ozzy по поводу якобы нарушающих авторские права публикаций в июне - а затем еще раз в августе и сентябре. Но, по его словам, звезда «не ответила», что вынудило его «добиваться судебного вмешательства в нарушающую права деятельность ответчика». http://www.ozzy.com





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