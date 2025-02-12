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Ozzy Osbourne

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На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях



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Billboard сообщает, что в отношении Ozzy Osbourne подан иск о защите авторских прав из-за сообщений в социальных сетях, содержащих нелицензионные фотографии знаменитой рок-звезды: Ozzy Osbourne.

В иске, поданном в понедельник в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что фронтмен Black Sabbath незаконно разместил несколько своих снимков, сделанных известным рок-фотографом Нилом Злозауэром.

Адвокаты фотографа утверждают, что Оззи разместил эти снимки в своих популярных аккаунтах на Facebook, Instagram и X (бывший Twitter), не спросив разрешения и не заплатив Злозоуэру лицензионные отчисления.

«Аккаунты являются ключевыми компонентами популярного и прибыльного коммерческого предприятия ответчика», — говорится в иске. «У ответчика более 12 миллионов подписчиков на [Facebook], более 6 миллионов подписчиков на [Instagram] и более 5 миллионов подписчиков на [X] — все они монетизируются и приносят ответчику значительную финансовую выгоду».

Злозауэр говорит, что его команда связалась с Ozzy по поводу якобы нарушающих авторские права публикаций в июне - а затем еще раз в августе и сентябре. Но, по его словам, звезда «не ответила», что вынудило его «добиваться судебного вмешательства в нарушающую права деятельность ответчика».



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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12 фев 2025
g
gravitgroove
Мне всегда казалось, что если тебя сфотографировала какая-то условная сволочь с объективом, то это уже как бы априори подразумевает, что ты имеешь право на собственное изображение, для какого бы издание изначально не предназначено, чай не художник на заказ портрет писал. Оззи желаю не переживать, защитить себя, а затем подать встречный, оставив этого "ловца" за знаменитостями с голой жопой и без камеры.
12 фев 2025
olly71
gravitgroove, всё зависит от законов каждой страны и договоров между клиентами . А то получится ты спел тебя записали и запись тебе что ли принадлежит ? сам видишь что не так . Понятно что каждый пытается заработать на богатом и успешном но надо читать контракты и смотреть законы в данном случае штата Калифорния.
12 фев 2025
karm1ke
Фотограф Осборну ещё и доплачивать должен на самом-то деле, а он выябывается )
12 фев 2025
Lord Iscariah
Фотограф? Да пошел ты нахуй фотограф! Оззик рулит!
12 фев 2025
S
SnakeZ
Оззи на фотке всем своим видом как бы говорит что ему абсолютно пох - что и видно из материалов дела)))
12 фев 2025
P
Paffoss
В России есть компания (название точно не скажу), которая выкупает у папарацци фото знаменитостей, и при использовании в статьях этих фото надо платить отчисления им как владельцу. Но по поводу использования фотографий самому герою этих фотографий - тут и правда законы стран отличаются. При том, что фотографу наверняка заплатили за фото после создания.

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