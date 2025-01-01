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Ozzy Osbourne

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BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE



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BOB DAISLEY сказал о том, что его не пригласили принять участие в последнем концерте OZZY, который состоится 5 июля в Бирмингеме. Ozzy, который был вынужден прекратить гастроли из-за болезни Паркинсона и травмы позвоночника, выступит с небольшим сольным сетом, а затем присоединится к своим коллегам по группе. Вместе с ним выступят музыканты, игравшие на его ранних сольных альбомах, в том числе Rudy Sarzo, который был басистом в 1981–1982 годах, а также гитарист Jack E. Lee, который играл с 1982 по 1987 годы и участвовал в работе над альбомами «Bark At The Moon» и «The Ultimate Sin».

«Честно говоря, я не хотел бы участвовать в этом мероприятии. Будет неловко, может случиться конфуз, но посмотрим. Посмотрим».

Он также рассказал о том, что его не упомянули во время введения Осборна в Зал славы рок-н-ролла в октябре прошлого года:

«Я и не ожидал, что меня упомянут. Я знал, что так будет, потому что между нами много чего произошло — были судебные иски, юридические проблемы и всё такое — так что я не удивился, когда меня не упомянули. Многие считали, что это неправильно и что меня должны были упомянуть. Но я на самом деле не ожидал этого, поэтому не был удивлён».

Bob также поведал о взаимодействии между оригинальными участниками группы Ozzy, включая гитариста Рэнди Роудса и барабанщика Ли Керслейка:

«Было взаимопонимание, эта формула работала, и работала очень хорошо. Вряд ли кого-то из нас можно было бы заменить на кого-то другого, чтобы всё получилось так, как получилось. Тембр голоса и мелодии Ozzy были неотъемлемой частью звучания и созданного нами материала. Мы с Рэнди сначала работали вместе в музыкальном плане, а потом я написал тексты к вокальным мелодиям Ozzy, и всё это срослось в единое целое. И Ли, безусловно, был последним кусочком головоломки, который помог нам сработаться и создать общую картину».




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