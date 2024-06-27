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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE не сможет



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Жена OZZY OSBOURNE Sharon опубликовала следующее сообщение:

«К сожалению, семья Osbourne вынуждена отменить наше предстоящее выступление на Mad Monster Party в Фениксе, поскольку Ozzy в данный момент не может приехать. Однако Jack будет там выступать от имени нашей семьи.

Все, кто купил пакет Osbourne, конечно же, получат полное возмещение.

Мы хотели бы поблагодарить всех вас за постоянную поддержку. Это так много значит для него, вы даже не представляете. И все, что я могу сделать, это извиниться за то, что нас там не будет, и я от всей души прошу прощения у тех, кого мы подвели.

Так что да благословит вас всех Господь. Спасибо вам большое!»








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 июн 2024
s
serb
По ходу Оззи все. Угасает.

просмотров: 71

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