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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 49
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 39
*GOJIRA разогрела квиров 35
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE сдал назад



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OZZY OSBOURNE извинился за недавние слова о Бритни:

«Бритни, я действительно должен перед тобой извиниться. Мне очень жаль, что я так отозвался о тебе. Но было бы лучше, если бы ты не танцевала один и тот же гребаный танец каждый день. Поменяй пару движений... Я люблю Бритни Спирс, но это один и тот же танец каждый день!

Я правда извиняюсь. Я люблю тебя и считаю тебя красивой».




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30 июл 2024
resurgamresponses
Оззи надо попросить чтобы ему выключили этот клип с повтора
30 июл 2024
gravitgroove
ну все, пора перевыпускать в очередной раз "Changes" с измененным текстом и танцующей с ножами блондинкой для обложки.
30 июл 2024
resurgamresponses
при всем при том я слушал БС vol 4

просмотров: 258

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