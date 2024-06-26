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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»



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OZZY OSBOURNE совместно с Liquid Death выступил с призывом: не нюхать смесь напитков Death Dust.

После многочисленных комментариев в Instagram Liquid Death о том, что Death Dust нельзя нюхать, бренд здоровых напитков решил объединиться с Ozzy для создания видеоролика, предостерегающего от сомнительного использования Death Dust. Смотрите клип ниже.

Сотрудничество последовало за выпуском новой партии Death Dust от Liquid Death, в которой была значительно увеличена интенсивность вкуса! Также впервые в продаже появились упаковки с одним вкусом.

«Мне нравится, что Liquid Death делает такое полезное дело, как гидратация, более веселым. Sharon, семья и я постоянно пьем Liquid Death, это очень вкусно. Но серьезно, не нюхайте и не делайте инъекций. Это гораздо лучше пить!»

Death Dust — это не наркотик, это вкусная смесь, наполненная необходимыми организму витаминами и электролитами. Помимо пакетов с разными вкусами, он доступен в упаковках с одним вкусом. В продаже три восхитительных вкуса: Severed Lime, Mango Chainsaw и Convicted Melon.




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26 июн 2024
gravitgroove
знаток, чьи ноздри пропустили через себя не одну смесь.
Like!1
26 июн 2024
rassol
gravitgroove, клей "Момент"?
26 июн 2024
Damien
"Отрезанный (или "отрубленный") лайм", "Манго-бензопила", "Приговоренная дыня"... Красота! ;)
26 июн 2024
P
Petrucci
Блт,даже не врубился вначале,почему напитки нельзя понюхать ) Чего они туда сыпят,что их нюхают и по вене пускают??? Или это прикол какой? Пили в 90ых всякие порошковые юппи-инвайты, ну и более-менее приличные Zuko и Sprim... но,чтоб нюхать...
26 июн 2024
rassol
Petrucci, человек, они и СЕЙЧАС в продаже. Юпи, блядь, зуко и инвайт ёбаный.

просмотров: 458

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