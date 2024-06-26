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OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»



OZZY OSBOURNE совместно с Liquid Death выступил с призывом: не нюхать смесь напитков Death Dust.



После многочисленных комментариев в Instagram Liquid Death о том, что Death Dust нельзя нюхать, бренд здоровых напитков решил объединиться с Ozzy для создания видеоролика, предостерегающего от сомнительного использования Death Dust. Смотрите клип ниже.



Сотрудничество последовало за выпуском новой партии Death Dust от Liquid Death, в которой была значительно увеличена интенсивность вкуса! Также впервые в продаже появились упаковки с одним вкусом.



«Мне нравится, что Liquid Death делает такое полезное дело, как гидратация, более веселым. Sharon, семья и я постоянно пьем Liquid Death, это очень вкусно. Но серьезно, не нюхайте и не делайте инъекций. Это гораздо лучше пить!»



Death Dust — это не наркотик, это вкусная смесь, наполненная необходимыми организму витаминами и электролитами. Помимо пакетов с разными вкусами, он доступен в упаковках с одним вкусом. В продаже три восхитительных вкуса: Severed Lime, Mango Chainsaw и Convicted Melon.







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