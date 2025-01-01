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Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE



В недавнем разговоре с ABC Sharon Osbourne сказала, что она получила предварительное согласие от Эда Ширана, который также был приглашён на концерт «Back To The Beginning», который состоится 5 июля на арене Вилла Парк в Бирмингеме (Великобритания). На вопрос о том, как это случилось, Sharon сказала:



«Как то раз мы с Ozzy сидели и смотрели телевизор и переключая каналы оказались на одном из музыкальных, где как раз крутили клип Эда, где он летает как вампир, забыла как называется эта песня. Ozzy посмотрел на меня и сказал: "А классный парень, давай позовем его на наше шоу". Я ему отвечаю: "Ты уверен? Он же совсем не из нашей тусовки, что он будет делать?" А он мне: "Пофигу... захочет — приедет, особенно когда тебя зовет сам Ozzy!" Про себя я подумала, что не буду ничего делать и что-нибудь ему наплету как обычно, однако где-то дней через десять после того разговора он опять спросил меня, позвала ли я этого парня. Мне ничего не оставалось делать, как ответить, что процесс запущен и он обязательно постарается и приедет в Бирмингем».



Как и в случае остальных участников, до сих пор неизвестно, кто и какую песню будет исполнять на концерте, который Tom Morello назвал «величайшим хеви-металлическим шоу в истории».





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