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Ozzy Osbourne

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|||| 25 ноя 2024

BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE



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BOB DAISLEY в интервью Tone-Talk прокомментировал тот факт, что на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла OZZY OSBOURNE о нем никак не вспомнили:

«Честно говоря, я и не ожидал, что меня упомянут, из-за наших размолвок. [Бывший барабанщик Ozzy] Ли [Кёрслейк] и я были удалены с фотографий, вырезаны из фильмов, не указаны в списке авторов и т. п. Так что для меня не было сюрпризом, что меня не упомянули. Но кто-то использовал хорошую аналогию — это было сравнение с Элтоном Джоном и Берни Топином, что все тексты их песен были сочинены Берни Топином, а Элтон Джон написал музыку. Похожая ситуация была и со мной и Ozzy — я написал все тексты для этих альбомов и песен».

На вопрос о том, что он думает о речи Ozzy в Зале славы, Bob сказал:

«Он выглядел нездоровым. Он выглядел несчастным. А я не люблю, когда люди, независимо от того, кто они и что они сделали, выглядят нездоровыми, несчастными и так далее. Вероятно, он просто выполнял свои обязанности на автопилоте. Но я ожидал этого. Я не думал, что меня будут упоминать. Независимо от того, насколько важна была моя роль, или что я создал, или помог создать, я действительно не ожидал, что меня хотя бы упомянут... Хотя это было бы приятно.

Аманда Питерс — женщина-гитарист из Лос-Анджелеса, с которой я буду работать в следующем году. Она прекрасный человек, очень отзывчивый. Она создала петицию о том, что я должен быть включён в список вместе с Ozzy — если он окажется в Зале славы, то и я должен быть включен, потому что Рэнди [Роудс] уже там. Теперь Ozzy ввели в Зал с сольными альбомами, что мы создали вместе. Если кто-то и должен быть там, то Ли и я тоже должны быть там. И многие люди подписали петицию, но она ничего не дала и не принесла. Это был хороший жест с её стороны и со стороны всех людей, которые подписали её. Мне было приятно. Было приятно видеть, что люди поддерживают меня».




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