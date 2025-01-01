Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 92
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 18
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 92
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году

14 фев 2025 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

12 фев 2025 : 		 На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях

11 фев 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»

9 фев 2025 : 		 BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE

7 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь

6 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами

23 янв 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

14 янв 2025 : 		 Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу

7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE

24 окт 2024 : 		 Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE

23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE



zoom
RUDY SARZO в недавнем интервью прокомментировал финальное шоу OZZY OSBOURNE, заявленное на пятое июля в Бирмингеме:

«Быть там, иметь возможность сыргать — для меня это просто благословение. Это всего лишь одно шоу, один благотворительный концерт, в котором принимают участие многие другие группы, которые не только связаны с этим жанром, но и выступали перед Оззи. Они начали свою карьеру, выступая с Оззи в туре, на Оззфесте и тому подобных мероприятиях. Так что в фестивале участвуют METALLICA, ANTHRAX, SLAYER — все великие. Это очень интересно.

В наше время существует тенденция, что артисты внезапно исчезают. Вы даже не знаете, что они ушли, ушли на покой по сути. Они просто исчезают. А уйти тихо невозможно, если ты кто-то вроде Ozzy, который прожил свою жизнь на всю катушку. Он отрывался по полной. Это Ozzy. Не стоит ожидать, что он просто тихо уйдёт в историю. Нет, он должен уйти очень громко, возможно, с самым большим грохотом в истории. Он это заслужил. Он должен это сделать».

Что касается других музыкантов, участвующих в концерте, Rudy сказал:

«Я уверен, что они добавят ещё пару групп и имён. Jack E. Lee был приглашён. Я вижу, что на афише написано "Ozzy Osbourne", а затем "BLACK SABBATH". И насколько я понимаю, Ozzy будет исполнять музыку из своей сольной карьеры, петь, а ещё там будет много разных певцов — от Billy Corgan и Sammy Hagar до вокалиста GHOST — у последнего много разных имён, Pope такой-то. Так что будет много вокалистов, которые возьмут это на себя, и гитаристов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 181

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом