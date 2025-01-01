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RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE



RUDY SARZO в недавнем интервью прокомментировал финальное шоу OZZY OSBOURNE, заявленное на пятое июля в Бирмингеме:



«Быть там, иметь возможность сыргать — для меня это просто благословение. Это всего лишь одно шоу, один благотворительный концерт, в котором принимают участие многие другие группы, которые не только связаны с этим жанром, но и выступали перед Оззи. Они начали свою карьеру, выступая с Оззи в туре, на Оззфесте и тому подобных мероприятиях. Так что в фестивале участвуют METALLICA, ANTHRAX, SLAYER — все великие. Это очень интересно.



В наше время существует тенденция, что артисты внезапно исчезают. Вы даже не знаете, что они ушли, ушли на покой по сути. Они просто исчезают. А уйти тихо невозможно, если ты кто-то вроде Ozzy, который прожил свою жизнь на всю катушку. Он отрывался по полной. Это Ozzy. Не стоит ожидать, что он просто тихо уйдёт в историю. Нет, он должен уйти очень громко, возможно, с самым большим грохотом в истории. Он это заслужил. Он должен это сделать».



Что касается других музыкантов, участвующих в концерте, Rudy сказал:



«Я уверен, что они добавят ещё пару групп и имён. Jack E. Lee был приглашён. Я вижу, что на афише написано "Ozzy Osbourne", а затем "BLACK SABBATH". И насколько я понимаю, Ozzy будет исполнять музыку из своей сольной карьеры, петь, а ещё там будет много разных певцов — от Billy Corgan и Sammy Hagar до вокалиста GHOST — у последнего много разных имён, Pope такой-то. Так что будет много вокалистов, которые возьмут это на себя, и гитаристов».







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