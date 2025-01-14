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Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу



Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON, "Gods Of Rock N Roll", будет представлен в эту пятницу. Это перезаписанная версия композиции с сольного альбома Billy 2015 года "God Shaped Hole", теперь при участии оркестра и хора из 61-исполнителя и со специальным гостевым соло от гитариста BILLY IDOL Steve'a Stevens'a.







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