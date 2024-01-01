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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Ozzy Osbourne

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7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE

24 окт 2024 : 		 Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE

23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»

22 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»
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|||| сегодня

Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню



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Бывший участник групп OZZY OSBOURNE и DAVID LEE ROTH Joe Holmes представил видео на сольную композицию "Cross Eyed Stare", в записи которой принимали участие Robert Trujillo (METALLICA) и Mike Bordin (FAITH NO MORE).




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