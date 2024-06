сегодня



GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»



В новом интервью для "Out Of The Box" басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о финальном туре "The End", который завершился в феврале 2017 года в родном городе BLACK SABBATH Бирмингеме, Англия:



«Это было здорово. Мы понимали, что в физическом плане гастролировать становится тяжело, тем более что у гитариста BLACK SABBATH Tony [Iommi] в то время был рак, и он сказал: "Думаю, мне осталось провести ещё один тур, и всё. Это всё, что я могу сделать". И мы в итоге объявили о том, что этот тур будет финальный. Мы бы все хотели, чтобы Bill [Ward, барабанщик оригинального состава BLACK SABBATH] был с нами, но Bill — гордый парень. У него были проблемы с сердцем. Мы сказали: "Просто выйди на сцену и сыграй три песни или что-то в этом роде", а он ответил: "Нет. Я либо играю всё, либо не играю ничего". Ладно, понять можно. Так что мы просто пошли дальше до самого конца, и на этом всё завершилось».



На вопрос о недавнем высказывании Ozzy о том, что он хотел бы, чтобы оригинальный состав группы, включая Ward'a, воссоединился для последнего концерта, Butler сказал:



«Ozzy отчаянно хочет сделать это, потому что по состоянию здоровья он хочет дать последний сольный концерт Ozzy. И он сказал мне: "Я бы хотел, чтобы BLACK SABBATH исполнили пару песен, две или три песни, в качестве финального шоу" — финального шоу Ozzy и финального шоу BLACK SABBATH. И я ответил: "Да, я согласен, определённо". Но я не знаю, что об этом думают остальные. Мы с Ozzy согласны. Но согласятся ли на это Tony и Bill, я не знаю».







