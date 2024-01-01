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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 38
*Умер Пол Ди'Анно 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
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Ozzy Osbourne

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Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE



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14 марта Legacy Recordings на 18 винилах выпустят подборку сольных альбомов OZZY OSBOURNE "See You On The Other Side V2.0" тиражом в 2000 копий по цене в 599.99 долларов:

* Blizzard Of Ozz (1980)
* Mr. Crowley (1980)
* Diary Of A Madman (1981)
* Bark At The Moon (1983)
* The Ultimate Sin (1986)
* Tribute (1987)
* No Rest For The Wicked (1988)
* Just Say Ozzy (1990)
* No More Tears (1991)
* Live & Loud (1993)
* Ozzmosis (1995)
* Down To Earth (2001)
* Flippin' The 'B' Side (1980-2001)
* Live At Budokan (2002)
* Black Rain (2007)
* Scream (2010)
* Ordinary Man (2020)
* Patient Number 9 (2022)




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