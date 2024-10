сегодня



Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE



14 марта Legacy Recordings на 18 винилах выпустят подборку сольных альбомов OZZY OSBOURNE "See You On The Other Side V2.0" тиражом в 2000 копий по цене в 599.99 долларов:



* Blizzard Of Ozz (1980)

* Mr. Crowley (1980)

* Diary Of A Madman (1981)

* Bark At The Moon (1983)

* The Ultimate Sin (1986)

* Tribute (1987)

* No Rest For The Wicked (1988)

* Just Say Ozzy (1990)

* No More Tears (1991)

* Live & Loud (1993)

* Ozzmosis (1995)

* Down To Earth (2001)

* Flippin' The 'B' Side (1980-2001)

* Live At Budokan (2002)

* Black Rain (2007)

* Scream (2010)

* Ordinary Man (2020)

* Patient Number 9 (2022)







