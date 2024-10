сегодня



Пятая платина OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE получил пятую платиновую награду за альбом "No More Tears" в США. Альбом вышел в сентябре 1991 года и четыре сингла из этого диска попали в Top 10 U.S. Hot Mainstream Rock Tracks. Это один из двух самых успешных альбомов музыканта в США по продажам. Четвертую платину альбом получил в мае 2000 года.





