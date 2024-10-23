Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Пол Ди'Анно 33
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 26
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 26
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 20
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Пол Ди'Анно 33
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 26
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 26
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»

22 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»

21 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON

21 мар 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»

13 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Пятая платина OZZY OSBOURNE



zoom
OZZY OSBOURNE получил пятую платиновую награду за альбом "No More Tears" в США. Альбом вышел в сентябре 1991 года и четыре сингла из этого диска попали в Top 10 U.S. Hot Mainstream Rock Tracks. Это один из двух самых успешных альбомов музыканта в США по продажам. Четвертую платину альбом получил в мае 2000 года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 окт 2024
gravitgroove
одна баллада "Sharon, i coming home" тащит весь альбом ввысь. На счет остального материала отдельно есть сомнения в плане такой успешности "No More Tears" как альбома, а не носителя платинового хита.
23 окт 2024
Gustaff
gravitgroove, ну а у какого альбома нет сомнений в его платиновости? Обычно секрет успеха заключается как раз в паре хитов.

просмотров: 304

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом