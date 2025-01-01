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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 29
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь 17
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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 29
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
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Ozzy Osbourne

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14 фев 2025 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

12 фев 2025 : 		 На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях

11 фев 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»

9 фев 2025 : 		 BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE

7 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь

6 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами

23 янв 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

14 янв 2025 : 		 Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу

7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE

24 окт 2024 : 		 Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE

23 окт 2024 : 		 Пятая платина OZZY OSBOURNE

21 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»

15 окт 2024 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру

6 окт 2024 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE

21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»
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|||| 14 фев 2025

Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON



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"Gods Of Rock N Roll", новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON, доступно ниже.




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