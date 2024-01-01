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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 33
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 23
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 20
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Ozzy Osbourne

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28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»

22 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»

21 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON

21 мар 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»

13 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»

13 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»

28 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе

11 фев 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»

10 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE наехал на Йе

29 янв 2024 : 		 ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»

25 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»

24 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки

24 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме

23 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»
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OZZY OSBOURNE травит байки



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Новый эпизод программы "The Madhouse Chronicles", в котором OZZY OSBOURNE и Billy Morrison рассуждают о влиянии моды на музыку, доступен ниже. Содержание:

00:00 - Introduction to "The Madhouse Chronicles"
00:36 - Fashion icons and influences
01:44 - Rock and roll fashion evolution
03:31 - Punk and the 1970s fashion scene
03:59 - Vivienne Westwood and the SEX PISTOLS
06:14 - Personal fashion stories
08:21 - Fashion rebellion and parenting
11:46 - Fashion through the decades
12:38 - Ozzy's 1980s fashion highlights
17:43 - The Met gala and outrageous fashion
19:38 - Rapid fire fashion choices
22:11 - Conclusion and farewell




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