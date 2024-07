сегодня



OZZY OSBOURNE травит байки



Новый эпизод программы "The Madhouse Chronicles", в котором OZZY OSBOURNE и Billy Morrison рассуждают о влиянии моды на музыку, доступен ниже. Содержание:



00:00 - Introduction to "The Madhouse Chronicles"

00:36 - Fashion icons and influences

01:44 - Rock and roll fashion evolution

03:31 - Punk and the 1970s fashion scene

03:59 - Vivienne Westwood and the SEX PISTOLS

06:14 - Personal fashion stories

08:21 - Fashion rebellion and parenting

11:46 - Fashion through the decades

12:38 - Ozzy's 1980s fashion highlights

17:43 - The Met gala and outrageous fashion

19:38 - Rapid fire fashion choices

22:11 - Conclusion and farewell







просмотров: 180