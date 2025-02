сегодня



OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами



Жена OZZY OSBOURNE'a Sharon в интервью BBC News прокомментировала новости о прощальном концерте BLACK SABBATH и состоянии здоровья музыканта:



«Он отлично себя чувствует. Просто прекрасно. Он очень рад этому событию и тому, что вновь будет с парнями и со своими друзьями. Это воодушевляет всех и каждого!



У него не было возможности попрощаться со своими друзьями, фанатами, и он считает, что остановки не было. А вот это и будет его финальная остановка».



Среди заявленных участников и супергруппа из известных музыкантов: Duff McKagan и Slash (GUNS 'N' ROSES), Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Fred Durst (LIMP BIZKIT), K.K. Downing (JUDAS PRIEST), Jake E. Lee (OZZY OSBOURNE), Wolfgang Van Halen (VAN HALEN, MAMMOTH WVH) и Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE).



«Бесконечное количество звёзд. Они сыграют каверы BLACK SABBATH, какие-то песни OZZY, и всё перемешается. Будут появляться разные маленькие группы, но все участники — настоящие иконы».



