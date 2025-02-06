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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами



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Жена OZZY OSBOURNE'a Sharon в интервью BBC News прокомментировала новости о прощальном концерте BLACK SABBATH и состоянии здоровья музыканта:

«Он отлично себя чувствует. Просто прекрасно. Он очень рад этому событию и тому, что вновь будет с парнями и со своими друзьями. Это воодушевляет всех и каждого!

У него не было возможности попрощаться со своими друзьями, фанатами, и он считает, что остановки не было. А вот это и будет его финальная остановка».

Среди заявленных участников и супергруппа из известных музыкантов: Duff McKagan и Slash (GUNS 'N' ROSES), Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Fred Durst (LIMP BIZKIT), K.K. Downing (JUDAS PRIEST), Jake E. Lee (OZZY OSBOURNE), Wolfgang Van Halen (VAN HALEN, MAMMOTH WVH) и Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE).

«Бесконечное количество звёзд. Они сыграют каверы BLACK SABBATH, какие-то песни OZZY, и всё перемешается. Будут появляться разные маленькие группы, но все участники — настоящие иконы».

Билеты в продаже начиная со дня святого Вазелина.




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6 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Пусть Фред Дёрст весь вечер выступает, остальные скучные
  Dislike!1
6 фев 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, да пох на них, там у Кувалды новый клип вышел.
А вообще лучшее , что было с Black Sabbath за последние 30 лет это чёткий ремастер в виде Anno Domini 1989-1995, ну и у ханурика Ozmozzis был вполне себе. Всё остальное скам.
  Dislike!1
6 фев 2025
t
timekiller61
Главное-чтоб все дожили до 5-го июля....
6 фев 2025
olly71
timekiller61, это вообще не важно . если кто то откинется то Шэрон из похорон сделает ещё большее шоу. Билеты будут продаваться только так.
6 фев 2025
d
decided
Фигасебе KK Priest будут - неожиданно!

просмотров: 533

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