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*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 27
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 21
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Ozzy Osbourne

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21 сен 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о пути к трезвости

19 авг 2024 : 		 OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР

9 авг 2024 : 		 TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»

30 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сдал назад

28 июл 2024 : 		 OZZY OSBOURNE травит байки

26 июл 2024 : 		 GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE

18 июл 2024 : 		 Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё

28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»

22 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»

21 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON

21 мар 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»

13 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»

13 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»

28 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе

11 фев 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»

10 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE наехал на Йе

29 янв 2024 : 		 ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»
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OZZY OSBOURNE о пути к трезвости



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OZZY OSBOURNE и Billy Morrison выпустили новый эпизод "The Madhouse Chronicles", в котором "рассказывают о своих личных проблемах с зависимостью, о пути к трезвости и о том, как это повлияло на их творческий путь. Откройте для себя откровенную правду о том, как жить и процветать как артисты, преодолевая самые сложные периоды".




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