MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE



По сообщению Rolling Stone, на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла песни OZZY OSBOURNE споют MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL при поддержке таких музыкантов как Zakk Wylde, Andrew Watt, Steve Stevens, Wolfgang Van Halen, Robert Trujillo и Chad Smith. Jack Black толкнет приветственную речь.



Ozzy: «Jack пригласил мою семью на премьеру фильма «Школа рока» в 2002 году. Я всегда был его большим поклонником. Он один из немногих великих актеров, который также является настоящим рок-н-ролльщиком, а не играет роль.



Billy Idol — это икона рока. Его музыка неподвластна времени. Он должен быть введен в Зал славы рок-н-ролла. Maynard — настоящий друг семьи с 1997 года. Невероятная творческая единица. Немного найдется артистов, способных поддерживать три успешные группы на протяжении нескольких десятилетий.



Ну а кто не любит Jelly Roll? Его голос проникновенный, чистый и заводной. Для меня большая честь, что кто-то сделает это специально ради меня, с кем я никогда не имел удовольствия встретиться.



Ритм-секция — это якорь группы, и, честно говоря, лучшей ритм-секции, чем Robert Trujillo и Chad Smith, вам не найти!»

