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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Ozzy Osbourne

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MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE



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По сообщению Rolling Stone, на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла песни OZZY OSBOURNE споют MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL при поддержке таких музыкантов как Zakk Wylde, Andrew Watt, Steve Stevens, Wolfgang Van Halen, Robert Trujillo и Chad Smith. Jack Black толкнет приветственную речь.

Ozzy: «Jack пригласил мою семью на премьеру фильма «Школа рока» в 2002 году. Я всегда был его большим поклонником. Он один из немногих великих актеров, который также является настоящим рок-н-ролльщиком, а не играет роль.

Billy Idol — это икона рока. Его музыка неподвластна времени. Он должен быть введен в Зал славы рок-н-ролла. Maynard — настоящий друг семьи с 1997 года. Невероятная творческая единица. Немного найдется артистов, способных поддерживать три успешные группы на протяжении нескольких десятилетий.

Ну а кто не любит Jelly Roll? Его голос проникновенный, чистый и заводной. Для меня большая честь, что кто-то сделает это специально ради меня, с кем я никогда не имел удовольствия встретиться.

Ритм-секция — это якорь группы, и, честно говоря, лучшей ритм-секции, чем Robert Trujillo и Chad Smith, вам не найти!»

Taking the stage to celebrate the storied career of The Prince of Darkness, @OzzyOsbourne, is a true all-star cast of incredible musicians including @BillyIdol, @JellyRoll615, @RHCPchad, @WolfVanHalen, @ZakkWyldeBLS, @mjkeenan, @RobertTrujillo, @stevestevens, & @thisiswatt. pic.twitter.com/bR8eJ3mMkH



+ Ozzy super-fan @jackblack is set to stop by. ItвЂ™s not a Shot In the Dark to say that this tribute is about to be legendary. Don't miss musicвЂ™s highest honor, the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Inductions, LIVE on 10.19 on @disneyplus! #RockHall2024








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