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Ozzy и Лемми в мультфильмах!



По сообщению Sharon The Entertainer!, она работает над мультсериалом, героями которого станут Ozzy и Лемми:



«Они супергерои. Это очень, очень смешно. Фривольно и смешно. Надеюсь, кто-нибудь купит этот сериал, и он выйдет в свет. Мы очень рады такому развитию событий».







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