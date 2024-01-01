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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 137
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 41
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Ozzy Osbourne

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28 июн 2024 : 		 Ozzy и Лемми в мультфильмах!

27 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE не сможет

26 июн 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»

18 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»

1 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH

10 май 2024 : 		 Новое шоу OZZY OSBOURNE

7 май 2024 : 		 SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР

3 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE получил дозу

30 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»

22 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»

21 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON

21 мар 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»

13 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»

13 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»

28 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе

11 фев 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»

10 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE наехал на Йе

29 янв 2024 : 		 ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»

25 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»

24 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки

24 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме

23 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»

16 янв 2024 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о недолгом сотрудничестве с OZZY
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Ozzy и Лемми в мультфильмах!



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По сообщению Sharon The Entertainer!, она работает над мультсериалом, героями которого станут Ozzy и Лемми:

«Они супергерои. Это очень, очень смешно. Фривольно и смешно. Надеюсь, кто-нибудь купит этот сериал, и он выйдет в свет. Мы очень рады такому развитию событий».




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