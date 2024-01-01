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Van Halen

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Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»



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Nuno Bettencourt в интервью одной из канадских радиостанций ответил на вопрос о том, какие эмоции испытал, впервые услышав Эдди Ван Халена:

«то выстрел, который услышал весь мир. Это настоящий выстрел, который услышали во всём мире. Когда мы опустили иглу на пластинку "Van Halen 1", мы не знали, какой космический корабль приземлился, что произошло, какой инопланетянин это был, и Эдвард Ван Хален изменил игру на гитаре навсегда, и точка. В хорошем смысле».

На вопрос, почему именно Ван Хален изменил его жизнь, а не кто-то вроде Джеффа Бека или Эрика Клэптона, он ответил:

«Потому что многие из тех парней, которые были невероятны и остаются невероятными в своём поколении, скажем так, возможно, за поколение до меня, делали свою работу как гитаристы, как творческие личности, в своём стиле. Эдвард делал то же самое, но немного по-другому. Он изменил звучание гитары. Он изменил его новаторским способом, настолько новаторским, что мы слышали вещи, которые нас приводили в недоумение. Это был не просто блюзовый звукоряд, который мог бы сыграть Клэптон или [Джими] Хендрикс, который был у Чака Берри и всех остальных, они просто позаимствовали это. Когда мы услышали Эдварда, и я уверен, что все Клэптоны и Джими Пейджи мира делали то же самое, что и мы — ставили альбом и думали: "Что это? Что он делает? Что происходит?" Несмотря на то, что музыканты до них были невероятными, они меняли игру и были влиятельными, мы всё равно могли визуализировать, мы всё равно могли интеллектуально понять, где находятся пальцы и что происходит. Когда мы услышали "Eruption", мы подумали: "Подождите секунду. Нужно вернуться назад и послушать ещё раз". Это был другой уровень техничности, но также и креативности, и это было инновационно. Для меня материал "Eruption" — это нечто. Я говорю больше о ритмической игре. Эдвард делал то, что все делали до него, когда играли свои ритм-партии, если происходило изменение в этой части, барабанщик всегда играл сбивку, делал что-то, чтобы внести изменения. Теперь же Эдвард занимался подобным: мы слышали гитариста и думали: "Подождите-ка. Мы тоже можем повеселиться, играя ритм?" Он играл сбивки, почти как на барабанах, изменял фрагменты, веселился, вызывал улыбку на лице, был по-настоящему креативным и играл маленькие виньетки соло в течение — я не знаю — такта или двух между частями. Это было нечто действительно свежее и новое. Это заставляло думать: "Я могу творчески подойти к игре ритм-партий". Это было невероятно».




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