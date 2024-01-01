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Van Halen

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23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

12 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»
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Переиздание VAN HALEN выйдет летом



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12 июля на двойном виниле, двойном CD и blu-ray будет выпущена расширенная версия альбома VAN HALEN "For Unlawful Carnal Knowledge", в которую войдет новая ремастированная версия пластинки, а также масса бонусного материала, включая запись выступления четвертого декабря в Далласе:

Disc One: Original Album Remastered

01. Poundcake
02. Judgement Day
03. Spanked
04. Runaround
05. Pleasure Dome
06. In 'N' Out
07. Man On A Mission
08. The Dream Is Over
09. Right Now
10. 316
11. Top Of The World

Disc Two: Rarities & Live

01. Right Now – Organ Version (Single Mix)
02. The Dream Is Over – Instrumental Version *
03. Right Now – Guitar Version (Single Mix) *

Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)

04. Poundcake *
05. Judgement Day *
06. There's Only One Way To Rock *
07. Runaround *
08. Why Can't This Be Love *
09. Panama *
10. A Apolitical Blues *
11. Finish What Ya Started *
12. I Can't Drive 55 *
13. Best Of Both Worlds *
14. Top Of The World *

Blu-ray

Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)

01. Poundcake *
02. Judgement Day *
03. There's Only One Way To Rock *
04. Runaround *
05. Why Can't This Be Love *
06. Panama *
07. A Apolitical Blues *
08. Finish What Ya Started *
09. I Can't Drive 55 *
10. Best Of Both Worlds *
11. Top Of The World *
12. Poundcake - Promo Video
13. Runaround - Promo Video
14. Right Now - Promo Video
15. Top Of The World - Promo Video

LP: Original Album Remastered

2-LP track listing

LP One: Side One

01. Poundcake
02. Judgement Day
03. Spanked
04. Runaround

Side Two

01. Pleasure Dome
02. In 'N' Out
03. Man On A Mission

LP Two: Side One

01. The Dream Is Over
02. Right Now
03. 316
04. Top Of The World

Side Two

VAN HALEN Logo Etching

* Previously unreleased




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