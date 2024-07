сегодня



JOE SATRIANI перед туром в честь VAN HALEN смотрел видео с другими гитаристами



JOE SATRIANI в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил подготовку к проходящему сейчас туру в честь VAN HALEN. На вопрос о том, как прошли несколько шоу, он ответил:



Было потрясно. Очень сложно объяснить всю сложность эмоций, которые я испытываю, играя в этой группе. Прежде всего, это просто увлекательные шоу. Это совершенно рок-н-ролльные весёлые шоу с потрясающим сет-листом, который можно исполнять каждый вечер. И фэны чествуют вместе с нами всю эту замечательную музыку. А я нахожусь со своими друзьями, чествую наследие Sam и наследие Mike'а — мы много лет вместе, так что есть это великое ощущение дружбы, и я просто рад быть с ними, чтобы помочь им устроить этот праздник. Я большой поклонник Эдди Ван Халена, как вы знаете, поэтому я подхожу к этой роли с чувством огромной ответственности и хочу сделать всё правильно, проявить уважение, но сохранить дух Эдди, когда я буду играть эти песни».



Он признался, что во время подготовки к туру "The Best Of All Worlds" он смотрел на YouTube видео, на которых другие гитаристы исполняют партии Эдди Ван Халена. На вопрос, почему он решил поступить именно так, а не сосредоточиться исключительно на изучении видео с Эдди, играющим те же песни, Joe ответил так:



«Вот в чём интересный момент: некоторые из самых простых партий, которые исполнял Эдди, он записывал в альбомной версии, и, судя по рассказам участников группы, Эдди и Alex работали над этими вещами, скажем, над одной песней две или три недели, а потом приходили другие участники, чтобы дополнить трек. Таким образом, запись становилась кульминацией игры братьев. А потом, когда они отправились в тур, я не смог найти ни одного концертного клипа, где Эдди играл бы одну и ту же песню, хотя бы отдалённо похожую. Он настолько творчески подходил к делу, что на каждом концерте исполнял песни немного по-другому. И я подумал: "Я должен попробовать другую версию, я хочу посмотреть, как другие гитаристы справляются с тем, что их руки — не руки Эдди".



Эдди держал свою гитару определённым образом. Многие гитаристы в наши дни держат её не так. Он держал медиатор по-другому. И все эти элементы, составлявшие часть его физической формы, были совершенно другими. Поэтому, когда кто-то играет, например, трибьют-группа VAN HALEN, вы смотрите на другого человека с другим телом, и ему приходится иметь дело с тем, что он другой, он держит медиатор по-другому, он располагает гитару и своё тело на другой высоте. Всё это имеет значение. Всё это в сумме создаёт правильную вибрацию, ритм, тон. А ещё есть оборудование. Есть отличная фотография оборудования Эдди середины-конца 1980-х, и это просто безумие, что он собрал. Он был так талантлив в том, чтобы расширить границы того, как он составлял своё оборудование, чтобы достичь этого действительно уникального звучания. И я думаю, что 50 процентов того, что мы слышим, действительно исходит от его рук, потому что, когда вы глубоко погружаетесь в оборудование, вы понимаете, что он играл с разными настройками в течение нескольких десятилетий, но он никогда не терял той интенсивности, той хватки, просто общего агрессивного и прекрасного звука, который он создавал. Дело в его руках. И вы можете купить оборудование — EVH, Soldano, винтажные Marshalls — но вы не будете такими, как он. вы не сможете создать впечатление об Эдди Ван Халене без его рук. Он был особенным, уникальным. И я думаю, что каждый, кто делал это, а я видел это в Интернете, то есть каждый, кто решил, что сможет сыграть, скажем, первую запись VAN HALEN вживую перед публикой на трибьюте, сразу же понимает, что невозможно скопировать этот элемент. Так что вы учите песни, пытаетесь выучить аппликатуру, а потом задаётесь вопросом: "А как же я это сделаю, ведь это мои руки?" И я думаю, Эдди хотел бы, чтобы каждый, кто играет его музыку, привносил в неё здоровые нотки своей индивидуальности, а не пытался подражать ему. Так что, возможно, в этом и дело — не подражайте, но отдавайте дань уважения, будьте почтительны. Старайтесь запоминать материал, но в то же время играйте его так, как он был задуман. Не будьте как попугай».







