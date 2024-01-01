сегодня



Басист VAN HALEN об отличиях DAVID'a LEE ROTH'a и SAMMY HAGAR'a



Во время недавней беседы с Ultimate Guitar, Michael Anthony сказал, что и у David'a Lee Roth'a, и у Sammy Hagar'a есть свои сильные стороны, а также рассказал о том, как он относится к тому, что после ухода из VAN HALEN David собрал впечатляющий состав для своей сольной группы. Выдержки из беседы опубликованы ниже.



Как бы вы сравнили работу с David'ом Lee Roth'ом и Sammy Hagar'ом, каковы основные различия в плане творческого процесса и игры вживую?



«Dave постоянно читал книги, журналы — всё, что попадалось под руку. Так что Dave на самом деле занимался только текстами, это была его стезя.



Когда Sammy пришёл в группу, он был гитаристом, его знание структуры аккордов и тому подобных вещей привнесло в VAN HALEN совершенно новые элементы. Потому что если Dave в основном концентрировался на своих текстах и пытался придумать для них вокальную мелодию, то Sammy говорил: "А что, если мы попробуем этот аккорд или эту последовательность аккордов?" Так что у них был разный подход.



Что касается пения, то Sammy поёт по-своему, а Dave — по-своему. Но мне очень понравилось, что Sammy привнёс в группу другой музыкальный подход».



Была ли у вас возможность послушать сольный альбом Dave'a "Eat 'Em and Smile", и если да, то что вы о нём думаете?



«Была. Правда, я не слушал его уже очень давно. И я даже не знаю, слышал ли я когда-нибудь весь альбом целиком. Но у него получилась отличная пластинка. Я дружу с Billy [Sheehan'ом] и Steve'ом [Vai'ем]. Они оба прекрасные музыканты. Это было здорово.



Сначала я подумал: "Неужели Dave пытается собрать группу, чтобы нас переплюнуть? Он старается собрать лучших музыкантов, каких только возможно?" Потому что Greg [Bissonette], Steve и Bill, чёрт возьми, отлично звучат вместе.



Но я думаю, что это было хорошо. Исполнение на этом альбоме было на высоте. Все эти парни — молодцы. И, кроме того, там был Dave, который был самим собой».







+0 -0



просмотров: 68

