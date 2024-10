сегодня



ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками



ALEX VAN HALEN в интервью Billboard рассказал, почему не стал участвовать в туре "The Best Of All Worlds":



«Мне это неинтересно. Они неподобающим образом отнеслись к наследию группы. Они могут делать то, что хотят. Это не моё дело».



Алекс продвигает свои мемуары "Brothers", в котором в значительной степени игнорируется пребывание Hagar'a в VAN HALEN, а также вокалиста EXTREME Gary Cherone и даже воссоединение VAN HALEN с Roth'ом, состоявшееся в 2007 году.



«После ухода Dave'a это уже была не та группа. Я не говорю, была ли она лучше или хуже, или что-то в этом роде. Дело в том, что мы с Эдом работали изо всех сил, когда бы мы ни играли. Мы всегда выкладывались по полной. Но волшебство было в первые годы, когда мы не знали, что делаем, когда мы были готовы попробовать всё».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 346