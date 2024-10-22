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Van Halen

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ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками



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ALEX VAN HALEN в интервью Billboard рассказал, почему не стал участвовать в туре "The Best Of All Worlds":

«Мне это неинтересно. Они неподобающим образом отнеслись к наследию группы. Они могут делать то, что хотят. Это не моё дело».

Алекс продвигает свои мемуары "Brothers", в котором в значительной степени игнорируется пребывание Hagar'a в VAN HALEN, а также вокалиста EXTREME Gary Cherone и даже воссоединение VAN HALEN с Roth'ом, состоявшееся в 2007 году.

«После ухода Dave'a это уже была не та группа. Я не говорю, была ли она лучше или хуже, или что-то в этом роде. Дело в том, что мы с Эдом работали изо всех сил, когда бы мы ни играли. Мы всегда выкладывались по полной. Но волшебство было в первые годы, когда мы не знали, что делаем, когда мы были готовы попробовать всё».




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22 окт 2024
M
Mateas89
Ой, мля, обиженку из себя строит. Значит 10 лет с Хагаром и топовые альбомы сидел терпел это все? Бедненький какой.

Интересно, и что ж его понимании они такого неподобающего сделали с наследием?

Майкла Энтони он тоже, по-ходу за человека не считает теперь.
22 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Mateas89, ну, как мы видим, он не считает период группы без Рота заслуживающим внимания. Типа, тру VH - это с Ротом, а раз собрались без него, то не уважают. Имеет право на свои эмоции и мнение, но это дикуха какая-то по-моему, ибо альбомы с Хагаром типа 5150 или Баланса это же разъеб пушечный.
22 окт 2024
M
Mateas89
Вашингтон Ирвинг, при этом Роту вродь как предлагали, но тот уже давно в маразме напополам манией величия Нюдженту компанию составляет.
22 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Mateas89, хз, может он и не ебанутый, но то, что он пиздец какой высокомерный - это да. но это часть его характера, необходимое зло, которое во многом и сделало его великим фронтменом

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