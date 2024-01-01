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Van Halen

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JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN



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JOHN DOLMAYAN ответил на вопрос, были ли VAN HALEN среди тех, кто вдохновил его на то, чтобы стать музыкантом:

«Я хотел играть на барабанах еще до того, как узнал, кто такие VAN HALEN. Но VAN HALEN привнесли другой стиль, потому что, наверное, можно сказать, что некоторые барабанные партии были производными от [LED ZEPPELIN] Джона Бонэма, но это только потому, что все барабанные партии являются производными от Джона Бонэма после Джона Бонэма; у вас всегда будет что-то от него. Но VAN HALEN делали это по-другому. Это было более прямолинейно. Это было тяжело. Это было что-то вроде слияния AC/DC и LED ZEPPELIN, и [в нем была] исключительная музыкальность, которой в то время было немало, но мало кто играл так мелодично, как VAN HALEN. И я чувствую, что у каждого в VAN HALEN было что-то уникальное и интересное, независимо от того, как его воспринимали».




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