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Концертное видео VAN HALEN 1995 года



Sammy Hagar опубликовал профессиональное видео с выступления VAN HALEN, которое состоялось в Торонто, в 1995 году



«Это так трогательно, когда я вижу старые клипы, где Эдди поет от души! Он не был прирожденным вокалистом, но когда он пел, то пел с душой и страстью. Это яркий пример. И Mikey, который круто держит свой mullet! Мне нравится находить для вас это старье».







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