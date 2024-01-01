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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Van Halen

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Концертное видео VAN HALEN 1995 года



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Sammy Hagar опубликовал профессиональное видео с выступления VAN HALEN, которое состоялось в Торонто, в 1995 году

«Это так трогательно, когда я вижу старые клипы, где Эдди поет от души! Он не был прирожденным вокалистом, но когда он пел, то пел с душой и страстью. Это яркий пример. И Mikey, который круто держит свой mullet! Мне нравится находить для вас это старье».




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