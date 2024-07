сегодня



Еще одна гитара Эдди Ван Халена уйдет с молотка



Аукционный дом Julien's Auctions раз в два года проводит аукцион "Played, Worn, & Torn: Rock 'N' Roll Iconic Guitars" и на нем вновь будут выставлены невероятные гитары и музыкальные артефакты ваших любимых исполнителей. На этот раз аукционный дом из Беверли-Хиллз, Калифорния, обращает внимание на одну часть истории рок-н-ролла, которая оставалась неизвестной миру на протяжении трех десятилетий.



Для поклонников рок-музыки недавно найденный памятный предмет добавляет уникальный пласт в историю этого общенационального праздника: гитара Ernie Ball Music Man Eddie Van Halen Signature 1993 года, украшенная канадским флагом, на которой играл сам легендарный гитарист во время концерта в честь Дня Канады.



Гитара, которую не видели 31 год, вновь вернулась к жизни, вызвав волну ностальгии и любопытства. Ее предыстория столь же яркая, как и ее красно-белая окраска. Созданная в марте 1993 года, гитара, которая изначально значилась как "Guitar Van Halen Purple Translucent", возможно, претерпела трансформацию до своего патриотического перевоплощения. Кленовый гриф, корпус из басвуда и фирменные хамбакеры DiMarzio остаются свидетельством тщательного стиля и мастерства Эдди Ван Халена.



Однако значение гитары выходит за рамки ее технических характеристик. 1 июля 1993 года Ван Хален вышел на сцену Molson Park в Барри, Онтарио, на концерт, посвященный Дню Канады. На бис он представил гитару с канадским флагом - сюрприз для зрителей и дань уважения нации. Выход на бис с такими культовыми песнями, как "Jump", "You Really Got Me" и "Rockin' In The Free World", стал историческим моментом как в наследии VAN HALEN, так и в праздновании Дня Канады.







