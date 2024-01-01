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Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984



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ALEX VAN HALEN в недавнем интервью ответил на вопрос, почему закончил свою недавнюю книгу на событиях 1984 года:

«Потому что оригинальный состав был движущей силой группы. Это была связь между разрозненными частями музыкального мира, если хотите. И мы были молоды. Первая пластинка стала платиновой — это невероятно. Такое никогда не повторится. Позже всё стало по-другому — это уже тема для другой книги, но присутствовали волнение, смятение, нащупывание пути в темноте, так сказать, и мы совершали ошибки, с нами творилась всякая чертовщина, а потом в самом конце мы поняли, что, возможно, у нас будет ещё одна запись... Невозможно вернуть всё назад, но всё это осталось в нашей голове. Старое выражение гласит о том, что если ты не перейдёшь за грань, то не сможешь вернуться. Чтобы вернуться, нужно зайти слишком далеко. Есть ли в этом смысл? К сожалению, мы люди и сделали несколько неверных решений. Фестиваль в США, например, был просто катастрофой. Никто не знал, что, чёрт возьми, происходит. Мы решили: "Надо убедиться, что у нас достаточно энергии, и мы сыграем". Вот и всё».

Когда интервьюер заметил, что такое отношение — это и есть настоящий рок-н-ролл, он согласился:

«В точку. Именно так. Вы попали в самую точку. Именно поэтому книга заканчивается 1984 годом, потому что это был настоящий рок-н-ролл. После этого он стал... не знаю, я не могу этого объяснить. Но это не значит, что всё было плохо. Мы всегда старались изо всех сил, что бы мы ни делали, но всё это было уже не то.

Думаю, я подхватил то, на чём остановился Эд... Его пример заключался в том, что мы были счастливее, играя в клубах, чем когда достигли так называемого звёздного часа, потому что в клубах мы не были уверены в том, что нужно делать, и могли в любой момент сменить направление, играть что угодно, и никто не отчитывал нас и не предъявлял каких-то требований. Мы просто выходили на сцену и играли. Мы находились в двух шагах от публики. Люди были прямо перед нами. И всё это словно исчезает, когда ты попадаешь в место, где у тебя пять линий охраны. И мы всегда сводили это к минимуму».




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