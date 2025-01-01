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STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN



STEVE LUKATHER опроверг слухи о своем участии на новом альбоме VAN HALEN.



De Telegraaf, крупнейшая голландская ежедневная утренняя газета, сообщила ранее на этой неделе, что Alex Van Halen работает над сборником ранее неизданных и незавершённых записей VAN HALEN, а Lukather помогает ему в этом. Барабанщик VAN HALEN рассказал о новом проекте:



«Эд и Steve Lukather были хорошими друзьями и часто работали вместе. Нет никого, кто мог бы заниматься этим процессом со мной так же хорошо, как он».



Lukather, как кажется, удивлённый комментарием Alex'a, в той же статье ответил:



«Это сказал Alex? В таком случае новость правдива. Эд, Alex и я были очень близки в течение многих лет. Это правда, что мы работали вместе».



Недавно Steve Lukather написал в своих соцсетях, чтобы прояснить своё возможное участие в новом альбоме VAN HALEN:



«Для протокола: с тех пор как Alex Van Halen обмолвился, что мы собираемся работать вместе, я думаю, что это огромное недоразумение.



Я никогда не сыграю ни единой гитарной ноты в песнях VH!



Al попросил меня помочь ему просмотреть кучу незаконченных записей, которые Al и Эд сочинили и записывали, но которые так и не увидели свет. На данный момент это всё, что есть.



Тот факт, что ЛЮБОЙ может хоть на секунду подумать, что я буду что-то играть на этой пластинке, просто смешон. Я слишком люблю и уважаю его... Я не играю ничего похожего на Эда... Скорее я выступаю как сопродюсер или кто-то в этом роде. Для меня большая честь, что Al попросил меня об этом. Посмотрим».





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