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SAMMY HAGAR: «JOE SATRIANI отлично справляется с песнями VAN HALEN»



SAMMY HAGAR в программе "Trunk Naition With Eddie Trunk" обсудил подход Joe к классическим темам Эдди Ван Халена:



«Должен вам сказать, что Joe — большой молодец. Я не могу передать, насколько хорош в качестве музыканта Joe Satriani. Он так же хорош, как любой музыкант на планете. У него есть свой собственный стиль, который немного отличается от стиля Эдди. Эдди тоже был гениальным музыкантом, но у него был другой стиль, у него была своя фишка. У Joe тоже есть своя фишка. Joe просто исчез. Он буквально забился в дальний угол чулана с момента объявления [о туре на "The Howard Stern Show" в ноябре прошлого года]... Я подкинул ему пару песен и сказал: "Почему бы тебе просто не выучить эту песню?" А потом Stern назвал нам песни, по поводу которых мы сказали: "Блин, мы об этом не подумали. Joe, ты знаешь эту песню?" А он: "Я попробую“. Он такой молодец. Так что теперь он их знает.



Скажу всем гитаристам, которые хотят прийти и посмотреть, что же он делает, покритиковать его или похвалить — он взял суть гитарных соло и партий Эдди и сыграл необходимые партии, чтобы это звучало так же, как на записи,так, как должно быть. Соло в такой песне, как "Jump" — я ненавижу играть эту вещь, потому что это не моя песня, но мы исполняем часть "Jump" на бис. Мы исполняем на бис пять песен, в которых есть небольшой кусочек "Jump". И когда он играет это соло, он играет его как на пластинке. А потом он уходит куда-то в сторону. Он использует маленькие фишки. Он исполняет такие мелочи, по которым можно понять: "Нет, это Joe Satriani играет песни Эдди", но он исполняет партии Эдди как надо. Никто не сможет пожаловаться. Он попадает во все нужные ноты, которые передают суть того, что придумал Эдди. И он вкладывает в это свои сердце и душу, что, на мой взгляд, делает музыку совершенно другой и намного лучше, чем если бы кто-то просто в точности подражал ему. И тембр у него другой. Он похож на Эдди, но я не знаю — Joe просто очень хорош. Я не знаю, как он это делает».



Что касается сет-листа для тура, Sammy сказал:



«Этот сет-лист очень насыщенный, брат. Мы играем два часа и 20 минут. Мы исполняем только пять моих песен, плюм одну CHICKENFOOT и одну MONTROSE. Остальное — это VAN HALEN. Так что не смей даже возражать, чувак. Это полтора часа, и с самими VAN HALEN мы не играли столько песен, сколько играем сейчас, потому что Эдди исполнял большое 20-минутное соло, Al играл 20-минутное соло, Mike исполнял 15–20-минутное соло, а я исполнял "Eagles Fly" в одиночку. Так что если сложить всё это вместе, мы исполняли всего около 12 песен».







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