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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 21
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Van Halen

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Концертное видео VAN HALEN 1995 года



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Sammy Hagar опубликовал профессиональное видео с выступления VAN HALEN, которое состоялось в Alpine Valley Music Theatre, East Troy, WI, в июле 1995 года.

SAMMY HAGAR Shares Rare VAN HALEN Live Video Footage From 1995 - "Listen To Mikey, He Sounds Like Geddy Lee!"




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