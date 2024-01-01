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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
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Van Halen

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|||| 5 окт 2024

OZZY OSBOURNE: VAN HALEN убрали BLACK SABBATH со сцены



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OZZY OSBOURNE в недавнем интервью поделился воспоминанием о том, как VAN HALEN разогревали BLACK SABBATH в европейском турне 1978 года:

«Я просто не мог в это поверить. Эдди Ван Хален сделал все так, что это выглядело чертовски легко. Они превзошли нас. Они убрали нас со сцены.

Эдди был отличным парнем. Он всегда был мил со мной. С ним было приятно находиться рядом, и с Alex [Van Halen]. Я пригласил их всех в свой местный паб... Это было чертовски здорово!»




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