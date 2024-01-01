5 окт 2024



OZZY OSBOURNE: VAN HALEN убрали BLACK SABBATH со сцены



OZZY OSBOURNE в недавнем интервью поделился воспоминанием о том, как VAN HALEN разогревали BLACK SABBATH в европейском турне 1978 года:



«Я просто не мог в это поверить. Эдди Ван Хален сделал все так, что это выглядело чертовски легко. Они превзошли нас. Они убрали нас со сцены.



Эдди был отличным парнем. Он всегда был мил со мной. С ним было приятно находиться рядом, и с Alex [Van Halen]. Я пригласил их всех в свой местный паб... Это было чертовски здорово!»







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